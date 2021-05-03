В Курской области шестилетний ребенок насмерть сбил мать на машине

В Курской области шестилетний ребенок сел за руль автомобиля и сбил свою мать, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, по предварительным данным, ребенок 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завел его и при движении задним ходом наехал на мать, которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano.

Женщина умерла в Щигровской центральной районной больнице. Проводится доследственная проверка.

Как уточняют местные СМИ, инцидент произошел на Северном кладбище в Щиграх. 28-летняя женщина оставила ключ зажигания в машине и отошла.