В Екатеринбурге Porshe въехал в гараж на территории исправительной колонии

В Екатеринбурге автомобиль Porshe въехал в здание гаража на территории исправительной колонии №2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН России по Свердловской области.

Отмечается, что автомобиль повредил декоративное ограждение гаража. В пресс-службе уточнили, что гараж находится на территории колонии, однако в отдалении от мест содержания под стражей заключенных.

В пресс-службе городского управления ГИБДД в свою очередь уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

До этого в местных СМИ появилась информация, что автомобиль на большой скорости врезался во входную группу исправительной колонии №2. В результате у машины оторвалось колесо.

Ранее два человека погибли в ДТП с участием ехавшей на автопилоте Tesla.