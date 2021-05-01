Увеличен штраф за нарушение ПДД на железнодорожном перезде

С 1 мая начинают действовать поправки в КоАП, которые увеличивают максимально возможный штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах с одной до пяти тысяч рублей. Об этом пишет «Ъ».

Теперь этот вид штрафа будет оплачиваться только в полном объеме, скидка больше не действует. Водитель будет оштрафован на 5 тыс. руб. или лишен прав, если он пересечет железную дорогу в неположенном месте, совершит выезд на переезд при закрытом (или закрывающемся) шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а также будет пересекать переезд при приближающемся поезде. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав сроком на год.

Ранее стало известно, что в ГИБДД разработали проект дополнений к существующим правилам дорожного движения. В МВД хотят заняться расширением списка технических неисправностей и условий, при которых будет запрещена эксплуатация транспортных средств.

Кроме того, со следующей весны ГИБДД начнет штрафовать по новым правилам.Новые запреты касаются технического состояния автомобиля и его деталей. Среди всего прочего, получить протокол можно будет за использование шипованной резины не в сезон.