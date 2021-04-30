В ГИБДД назвали причину ДТП с детьми на Ставрополье

Управление ГИБДД Ставропольского края рассказало о причине аварии с микроавтобусом и «Камазом», в результате которой погибли пятеро детей, еще 12 человек пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что грузовик на повороте опрокинулся и придавил автобус с пассажирами.

Уточняется, что авария произошла рядом с хутором Ямки Грачевского округа. По предварительным данным, пятеро детей погибли, не менее восьми получили травмы.

Ранее стало известно об аварии на Ставрополье, в которой погибли несовершеннолетние. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Сообщалось, что 12 пассажиров, среди которых восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.