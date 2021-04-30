На Ставрополье в аварии с автобусом погибли шесть детей

В Ставропольском крае в аварии с автобусом шесть детей погибли, еще 12 человек, среди них восемь детей, пострадали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.

По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых.

«В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте работают специалисты, чтобы установить причины случившегося.

Ранее в Краснодарском крае микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали два человека, еще шестеро пострадали. Как стало известно, инцидент произошел в в 11.00 на 73-м км дороги Краснодар — Верхнебаканский.