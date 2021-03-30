Volkswagen подтвердил информацию о смене названия компании в США

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group подтвердил смену названия американского подразделения компании на Voltswagen of America, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.

Представители заявили, что не просто меняют название подразделения автоконцерна в США на Voltswagen, но и заявляют о будущих инвестициях компании в электромобили. Они также напомнили, что значение слова «вольт», которое скоро станет частью нового названия, — единица измерения электрического потенциала между двумя точками.

«Новое название и торговая марка символизируют сильный импульс к росту, который Voltswagen привел в движение, преследуя цель перемещения всех людей из точки в точку с помощью электромобилей», — рассказали представители в пресс-релизе.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ночь на 30 марта Volkswagen опубликовала на сайте пресс-релиз, в котором анонсировала смену названия компании в США в мае. В тексте в том числе сообщалось, что Voltswagen будет помещен в качестве внешнего значка на все модели электромобилей, а газовые автомобили будут иметь только общеизвестную эмблему VW. Позже пресс-релиз был удален с сайта автопроизводителя.