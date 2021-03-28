В Ленобласти ребенок погиб в аварии на пешеходном переходе

15-летняя девочка умерла из-за аварии на пешеходном переходе в Ленинградской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления СК.

«В результате ДТП 15-летней девочке были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Другая девочка была доставлена в больницу с травмами разной степени тяжести.

27 марта 29-летняя женщина, находясь за рулем машины, не пропустила двух девочек 15 и 16 лет, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехала на них.

Ранее полицейский насмерть сбил пешехода в Москве.