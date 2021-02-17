Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее плотное движение в центре города: машины стоят на Садовом кольце, на севере, северо-востоке и юго-востоке. Также серьезные проблемы наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Софийской набережных, Яузском, Никитском, Сретенском и Чистопрудном бульварах, на Мясницкой, Неглинной улицах, а также улицах Петровка, Новый Арбат, Большая Дмитровка и Большая Полянка.

На ТТК и МКАДе пробки образовались на отдельных участках в обоих направлениях. Заторы наблюдаются на вылетных шоссе: Ленинградском, Ленинском, Варшавском и Энтузиастов.