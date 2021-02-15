Ачинский НПЗ в 2 раза увеличит производство моторного топлива по завершению программы модернизации

Ачинский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть», реализует комплексную программу модернизации, направленную на повышение глубины переработки. Ключевым объектом программы модернизации предприятия является комплекс гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит почти в 2 раза увеличить производство моторных топлив для внутреннего рынка и в первую очередь для Сибири и Дальнего Востока России.

По завершению строительства новых производственных объектов глубина переработки Ачинского НПЗ превысит 95%, а выход светлых нефтепродуктов составит 88%. Таким образом, завод нарастит выпуск автобензинов, дизельного топлива, авиакеросина и почти полностью прекратит выпуск товарного мазута.

Компания реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объёмом более 1,5 трлн рублей. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд рублей, построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило Компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Программа модернизации Ачинского НПЗ включает также строительство комплекса производства нефтяного кокса с вакуумным блоком и ряд объектов общезаводского хозяйства. На Ачинском НПЗ уже введены в эксплуатацию станция смешения бензинов, проведена реконструкция установки ЛК-6УС с процессом депарафинизации и гидроочистки дизельного топлива.