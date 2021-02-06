Трое пострадавших в ДТП под Екатеринбургом находятся в тяжелом состоянии

Состояние троих пострадавших в ДТП в Свердловской области оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время они госпитализированы в больницу Нижних Серег.

Губернатор области Евгений Куйвашев поручил Минздраву обеспечить оказание медпомощи пострадавшим при аварии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области столкнулись два легковых автомобиля. По уточненным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу движения.

В результате чего пять человек погибли и трое пострадали.