Трое пострадавших в ДТП под Екатеринбургом находятся в тяжелом состоянии
Бернст Ю.
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Состояние троих пострадавших в ДТП в Свердловской области оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В настоящее время они госпитализированы в больницу Нижних Серег.
Губернатор области Евгений Куйвашев поручил Минздраву обеспечить оказание медпомощи пострадавшим при аварии.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области столкнулись два легковых автомобиля. По уточненным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу движения.
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