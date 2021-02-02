В России снизились продажи люксовых машин

В 2020 году продажи люксовых машин снизились на 15%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что в 2020 году россияне купили 1 114 машин класса «люкс», в 2019 году — 1 312.

«Покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский рынок (-8%)», — отметили аналитики.

Чаще всего приобретали Mercedes-Benz Maybach S-Class — 387 раз. Также в России в прошедшем году купили 299 Bentley, 199 Rolls-Royce, 139 Lamborghini, 52 Maserati, 29 Ferrari и 9 Aston Martin. Из них больше половины (56%) пришлось на Москву, 10,4% — на Подмосковье, 10,1% — на Санкт-Петербург.

Ранее Mercedes-Benz проиграла клиенту в суде и выплатит €742 тысячи.