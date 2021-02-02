В массовом ДТП на западе Москвы пострадал сотрудник ДПС
Ника Пикекатлет
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На западе Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел на Кутузовском проспекте в 6.45 мск.
Так, один из водителей столкнулся с двумя автомобилями ГИБДД, а затем еще с двумя транспортными средствами.
В результате мужчина погиб. При этом травмы получили другой водитель иномарки, а также сотрудник ДПС, которым оказывается помощь.
На месте работают профильные ведомства для установления причин аварии.
Ранее в Чечне пятеро взрослых и четверо детей пострадали при ДТП.
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