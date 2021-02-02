Три человека погибли в ДТП под Тверью

На трассе в Торжокском районе Тверской области столкнулись три автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По данным ГИБДД, водитель одного из автомобилей по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение.

В результате погибли три человека, еще один пострадал.

Вечером 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пятеро пострадавших попали в реанимацию.

31 января в Ульяновской и Самарской областях был объявлен днем траура.