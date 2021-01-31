Два человека погибли в столкновении автомобилей под Пензой

В Пензенской области в субботу, 30 декабря, столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека и еще двое пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

По информации ведомства, ДТП случилось в на 35-м км автодороги Поим — Башмаково — Земетчино.

В ГИБДД сообщили, что произошло столкновение автомобиля SsangYong под управлением мужчины 1954 года рождения и автомобиля ВАЗ-2114, за рулем которого находился мужчина 1999 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2114 1980 года рождения от полученных травм скончались на месте», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водитель и пассажирка автомобиля SsangYong 1954 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Другое ДТП с жертвами в этот же день произошло в Воронежской области.