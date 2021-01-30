В Москве 31 января нельзя будет парковаться в центре

31 января в центре Москвы на некоторых улицах и набережных нельзя будет парковаться. Об этом сообщил центр организации дорожного движения.

«По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на улицах будут установлены запрещающие знаки. В этот день ожидается незаконная протестная акция.

Ранее власти рекомендовали закрыть кафе в центре Москвы в воскресенье.