Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Три человека стали жертвами ДТП с автомобилем в городе Поворино Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Отмечается, что машина марки ВАЗ-2114 столкнулась с опорой линии электропередач, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением.

Во время аварии в транспортном средстве находились шесть человек. В результате происшествия погибли 15, 17 и 24-летний пассажиры.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП. Водитель задержан.

Ранее сообщалось, что две полосы на Кутузовском проспекте в Москве перекрыли из-за ДТП.