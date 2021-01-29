Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до 10

Бернст Ю.

Количество погибших при столкновении автобуса с грузовиком в Самарской области увеличилось до 10, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Число пострадавших возросло до 14 человек.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда автобус пошел на обгон грузовика.

Ранее сообщалось о пятерых погибших и 11 пострадавших.