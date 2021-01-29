Министр культуры Алтайского края попала в ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова попала в аварию на трассе Барнаул-Бийск в Троицком районе. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.

По предварительным данным, с автомобилем столкнулся грузовик, который выезжал со второстепенной дороги. В легковой машине находилась министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства культуры края Федор Зыков.

Представители краевого правительства направлялись в Бийск в командировку, чтобы осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и оценить техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.

В результате ДТП Безрукова, Кубрина и Зыков были госпитализированы с травмами.

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