Дед Мороз и Снегурочка попали в ДТП в Сургуте
Полина Рутковская
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Люди в костюмах Деда Мороза и Снегурочки попали в аварию в Сургуте, сообщает местный телеканал «Сургутинформ ТВ».
По данным телеканала, в Сургуте столкнулись автомобили LADA Granta и Volkswagen Tiguan. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
Как сообщает «Югра-ТВ», автомобиль LADA Granta, в котором находился человек в костюме Деда Мороза, не уступил дорогу встречной машине. Все пострадавшие были доставлены в травматологию, указано в сообщении.
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