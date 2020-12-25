Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Рязанью

По предварительным данным, водитель опрокинувшегося автобуса под Рязанью уснул за рулем. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Греков, пишет ТАСС.

«Рассматривается несколько версий, причину установит следствие. Но, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем», — сказал Греков.

По его словам, на дороге были снежные переметы, что также могло поспособствовать аварии.

В пятницу, 25 декабря, на 247 км федеральной трассы Р-22 в районе населенного пункта Высокое в Скопинском районе Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, который направлялся из Москвы в Волгоград. В его салоне находились 26 человек. По имеющимся данным, четверо погибли, еще несколько человек, в том числе дети, в реанимации.

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