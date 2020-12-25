Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до четырех

Четыре человека уже погибли в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.

Ранее сообщалось о трех жертвах аварии.

Представитель ведомства рассказал, что тело четвертого погибшего было обнаружено при подъеме автобуса.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего отделением территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, в ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали пять детей, из них двое находятся в реанимации.

Согласно поступившей информации, всего пострадали 12 человек.

В пятницу, 25 декабря, на 247 км федеральной трассы Р-22 в районе населенного пункта Высокое в Скопинском районе Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, который направлялся из Москвы в Волгоград. В его салоне находились 26 человек.

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