МЧС уточнило число жертв и пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

Жертвами ДТП с автобусом в Скопинском районе Рязанской области стали три человека, число пострадавших увеличилось до 12, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось, на 247 км федеральной трассы Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Волгоград. В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе населенного пункта Высокое.

Как рассказали в министерстве, в автобусе находились 26 человек, в числе которых были два ребенка и два водителя.

«В результате ДТП пострадало 15 человек, из них три человека погибли», — указано в сообщении.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Скопинского района уточнили агентству, что в аварии пострадали трое детей. Мальчик в возрасте около 10 лет находится в тяжелом состоянии.

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