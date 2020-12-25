Четыре человека погибли при опрокидывании автобуса под Рязанью

Пассажирский автобус опрокинулся в Рязанском районе Рязанской области, в результате чего погибли четыре человека, а еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В полиции сообщили, что инцидент произошел на 247-м км трассы Р-22.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, включая одного водителя, четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь», — сказали в региональном управлении МВД.

Как передает агентство со ссылкой на ГУ МЧС Рязанской области, автобус направлялся из Москвы в Волгоград.