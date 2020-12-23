В центре Петербурга автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода

Легковой автомобиль на большой скорости выехал на тротуар на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В результате был сбит пешеход.

По данным местных СМИ, автомобиль выехал на остановку посреди оживленного участка улицы у станции метро «Гостиный двор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

— Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге