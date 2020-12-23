В центре Петербурга автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода
Бернст Ю.
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Легковой автомобиль на большой скорости выехал на тротуар на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В результате был сбит пешеход.
По данным местных СМИ, автомобиль выехал на остановку посреди оживленного участка улицы у станции метро «Гостиный двор».
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