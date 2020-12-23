В Москве ожидаются девятибалльные пробки в среду

В Москве ожидаются пробки до девяти баллов в среду, 23 декабря. Об этом сообщается на странице столичного департамента транспорта в Telegram.

Утром в среду в городе образовались пробки в пять-шесть баллов. Это связано с ДТП и дорожными работами. Днем, предположительно, будет шесть-семь баллов.

Отмечается, что дольше всего простоять в пробках придется на Ярославском шоссе на участке от Федоскинской до Северянинского путепровода, на Рязанском проспекте от Паперника до Карачаровской эстакады, а также на шоссе Энтузиастов от Плеханова до Авиамоторной.

Также пробка утром в среду образовалась на внешней стороне МКАД, от Ярославского до Осташковского шоссе, из-за с ДТП с грузовиком, который наехал на препятствие.

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