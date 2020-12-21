Легковушка попала в смертельное ДТП с грузовиком на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Там уточнили, что инцидент произошел на съезде на внешнюю сторону 94 км МКАД.

По данным департамента, в результате аварии скончались два человека, оба находились в легковушке.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

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