Пьяный водитель насмерть сбил мальчика в Омской области

Пьяный водитель сбил подростка в поселке Большегривское Омской области. Об этом сообщает региональное управлении МВД России.

«Мужчина 1983 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe допустил наезд на пешехода — мальчика 2007 года рождения», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.

Отмечается, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено административное дело «Управление автомобилем в состоянии опьянения».

Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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