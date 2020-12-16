На МКАД образовалась четырехкилометровая пробка из-за аварии с грузовиками
Катерина Медведева
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На внешней стороне МКАД образовалась четырехкилометровая пробка из-за ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Авария произошла на внешней стороне 24 км МКАД. В результате один из грузовых автомобилей опрокинулся, на проезжую часть вылилось масло.
Предварительно, в ДТП пострадал один человек.
В настоящий момент для движения открыта одна полоса из пяти, длина затора составляет четыре километра.
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