В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными
Катерина Медведева
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В Москве все парковки станут бесплатными на время новогодних праздников.
«С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы — бесплатные, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом», — говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram-канале.
В воскресенье, 10 января, все парковки будут работать в обычном режиме выходного дня — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 руб. в час.
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