Адвокат предупредила об ответственности за затертые номера машины

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, какие последствия ждут автомобилистов с затертыми номерами.

По ее словам, в кодексе об административных правонарушениях есть такое понятие как «нечитаемый номер». Номерной знак можно счесть таковым, если на нем нельзя распознать хотя бы одну букву или цифру.

«Причем, для светлого времени суток такое требование относится и к заднему, и к переднему номеру. А для темного времени суток – только для заднего. Еще одно требование: максимальное расстояние, с которого номер не читается, равняется двадцати метрам», — объяснила адвокат агентству «Прайм».

Нечитаемым номер может оказаться по двум причинам — из-за внешних факторов, например, грязи или снега и умышленно. В первом случае можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 руб. Если номера затерты или видоизменены намеренно, то водителю грозит штраф в размере 5000 руб. либо лишение прав на срок от месяца до трех.

Эксперт отмечает, что видоизмененным считается номер, у которого заклеена хотя бы одна цифра или буква, или когда он изменен другим способом, из-за которого этот знак невозможно идентифицировать.

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