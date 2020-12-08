На дороге в аэропорт Домодедово произошло смертельное ДТП с бензовозом
На дороге в аэропорт Домодедово столкнулся бензовоз с двумя грузовиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.
Авария произошла в 11.30 мск на 38-й километре автодороги А-105 в сторону области.
«Грузовой автомобиль, груженный песком, совершил столкновение с бензовозом, бензовоз столкнулся с фурой, фура совершила столкновение с двумя легковыми автомашинами», — рассказали в ведомстве.
В результате погиб водитель бензовоза, водитель грузового автомобиля пострадал.
Отмечается, что разлива топлива не произошло, движение частично ограничено.
На месте работают правоохранители, проводится проверка.
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