Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на севере Москвы

На севере Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи возле станции метро «ВДНХ». Об этом сообщает «Говорит Москва».

После столкновения карета перевернулась на бок. Очевидцы помогли достать врачей из автомобиля.

По данным СМИ, один из медиков получил травмы.

«Прохожие помогли выбраться врачам, у одного из них сильно разбита голова. Кажется, что в машине были только медики, без пациента», — рассказали очевидцы.

На место прибыли пожарные и сотрудники полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Машина скорой загорелась после ДТП с пьяным водителем в Находке

— В Ростове скорая помощь перевернулась при ДТП

— Больной с COVID-19 скончался после опрокидывания «скорой» при ДТП в Рязани