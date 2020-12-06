На подъезде к Ростову-на-Дону ограничили движение из-за пожара на рынке

Движение на подъездной автодороге в Ростову-на-Дону ограничили из-за крупного пожара на рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инну Манафову.

«На участке на участке км 0 – км 2+330 автомобильной дороги А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» ограничено движение», — рассказала она. Манафова добавила, что причиной ограничения стало возгорание складов рядом с дорогой.

Ранее сообщалось, что в 06.30 мск на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако увеличилась до 4000 «квадратов».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадры пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону

— Угроза распространения огня существует на рынке в Ростове-на-Дону

— Названа предварительная причина пожара на рынке в Ростове-на-Дону