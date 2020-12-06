Подросток погиб в ДТП в Краснодаре

В Краснодаре столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб подросток и еще два человека госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на улице Новороссийская.

Как рассказал собеседник агентства, жертвой аварии стал несовершеннолетний пассажир. Также в отделе ГИБДД сообщили, что два человека получили травмы.