В результате падения автобуса с эстакады в Бразилии погибли 17 человек

В результате падения автобуса с эстакады в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 17 человек. Об этом сообщил телеканал G1.

Отмечается, что 23 человека получили ранения.

По данным G1, автобус упал примерно с 35-метровой эстакады. Предполагается, что у автобуса могли отказать тормоза. Водитель и еще пять пассажиров скрылись с места происшествия.

Полиция в настоящее время ищет водителя.

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