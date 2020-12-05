В результате падения автобуса с эстакады в Бразилии погибли 17 человек
Анна Светлова
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В результате падения автобуса с эстакады в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 17 человек. Об этом сообщил телеканал G1.
Отмечается, что 23 человека получили ранения.
По данным G1, автобус упал примерно с 35-метровой эстакады. Предполагается, что у автобуса могли отказать тормоза. Водитель и еще пять пассажиров скрылись с места происшествия.
Полиция в настоящее время ищет водителя.
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