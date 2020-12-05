Три человека сгорели в автомобиле при ДТП с грузовиком в Кузбассе

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Кузбассу.

Отмечается, что ДТП произошло в 13.00 (9.00 мск). Водитель автомобиля Mercedes С-200 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. Машина загорелась, после ее тушения в салоне были обнаружены тела трех человек — водителя и двух пассажиров.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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