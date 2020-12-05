Автомобиль провалился под лед на озере Нижегородской области

В Нижегородской области автомобиль УАЗ провалился под лед, в результате погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Установлено, что автомобиль УАЗ в темное время суток выехал на тонкий лед. Толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины, автомобиль провалился», — рассказали в спасательном ведомстве.

Отмечается, что в машине находились два человека, один из них смог выбраться на лед, добежать до берега и позвать на помощь. Второй пострадавший, мужчина 1969 года рождения, погиб. Его тело извлекли из-подо льда очевидцы.

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