В России вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС
В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и паспорте транспортного средства (ПТС), передает РИА «Новости».
Теперь на лицевой стороне справа в верхней части будет располагаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках — на русском, французском и английском.
«Надписи: «Водительское удостоверение», «Permis de conduire», «Driving Licence», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — говорится в приказе министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
В ПТС теперь будут внесены сведения о сроках государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе. Также там появится информация о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
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