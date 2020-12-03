МВД увеличило список нарушений ПДД, за которые начислят штрафные баллы на экзамене

МВД расширило перечень нарушений Правил дорожного движения, за которые во время экзамена на получение водительских прав будут начисляться штрафные баллы. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь в списке содержится 41 пункт, а не 35, как было ранее.

Согласно нововведения, экзаменуемый может получить три штрафных балла за нахождение на перекрестке при образовании затора, а также создании помехи для транспорта, двигающегося в поперечном направлении.

Также тремя штрафными баллами будет облагаться выбор скорости движения, которая не соответствует погодным условиям или установленным дорожным правилам. Аналогичную санкцию экзаменуемый может получить за отсутствие сигнала поворотника при перестроении или нарушении правил остановки и стоянки.

Минимальное количество штрафных баллов, при получении которых водитель отправляется на пересдачу равно пяти.

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