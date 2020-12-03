МВД намерено сделать экзамен на водительские права «ближе к реальной ситуации»
Замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал, что в ведомстве намерены внести изменения в регламент экзамена на получение водительских прав, чтобы сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что таким образом планируется исключить из экзамена «субъективный фактор».
«Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать», — подчеркнул Шеюхин.
По его словам, во время сдачи экзамена на право управления транспортным средством, экзаменаторы должна понимать, что «человек готов».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 16-летних допустят до экзамена на права
— В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретической части экзамена на права
— МВД определило основания для отказа в экзамене на водительские права