МВД намерено сделать экзамен на водительские права «ближе к реальной ситуации»

Замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал, что в ведомстве намерены внести изменения в регламент экзамена на получение водительских прав, чтобы сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что таким образом планируется исключить из экзамена «субъективный фактор».

«Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать», — подчеркнул Шеюхин.

По его словам, во время сдачи экзамена на право управления транспортным средством, экзаменаторы должна понимать, что «человек готов».

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