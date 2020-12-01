Появились подробности наезда на пешеходов в германском Трире

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре германского города Трира, — 51-летний гражданин ФРГ, его задержали, передает телеканал Welt со ссылкой на представителя полиции города.

По уточненным данным, в результате наезда скончались по меньшей мере два человек, 15 ранены, в том числе тяжело.

Водитель передвигался на автомобиле Range Rover, его мотивы пока неизвестны, рассказал представитель полиции.

В сети также появилось видео с места наезда. На кадрах видно, что инцидент произошел на площади с активным движением пешеходов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двое погибли после въезда автомобиля в пешеходную зону в немецком Трире