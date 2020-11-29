В ДТП под Нижним Новгородом один человек погиб и трое пострадали
Бернст Ю.
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В Нижегородской области произошло столкновение двух автомобилей, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Авария произошла на 217-м км трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров.
По данным ведомства, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым автомобилем.
В результате погибла женщина, еще трое человек были госпитализированы.
По факту ДТП следователи начали проверку.
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