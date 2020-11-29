В ДТП под Нижним Новгородом один человек погиб и трое пострадали

В Нижегородской области произошло столкновение двух автомобилей, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Авария произошла на 217-м км трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

По данным ведомства, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым автомобилем.

В результате погибла женщина, еще трое человек были госпитализированы.

По факту ДТП следователи начали проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трое полицейских погибли в дорожной аварии под Владимиром

— На МКАД столкнулись шесть автомобилей

— В Волгограде на автобус рухнула опора освещения