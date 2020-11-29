В Волгограде на автобус рухнула опора освещения

В Волгограде на автобус рухнула опора с городским освещением. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

Авария произошла утром 28 ноября в Советском районе. 35-летний водитель легкового автомобиля Lada Priora проехал перекресток улиц Степанищева и Шумского на красный свет и врезался в «Ниву», а затем в автобус, который выполнял левый поворот.

В результате Lada Priora отлетела на обочину и снесла столб освещения, который рухнул на автобус.

В ДТП пострадали два человека — 51-летний водитель «Нивы» и его 47-летний пассажир, они госпитализированы.

Отмечается, что автомобилист Lada Priora отказался проходить тест на алкоголь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Девять человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Анапе

— Четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда на Кубани

— Число пострадавших при наезде машины на пешеходов в Челябинске выросло до шести