На МКАД столкнулись шесть автомобилей
Катерина Медведева
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Шесть автомобилей столкнулись на 33-км МКАД, передает РЕН.
Уточняется, что авария произошла на пересечении МКАД с Симферопольским шоссе на въезде в Москву.
По данным столичного главка МВД, в результате аварии никто не пострадал.
В настоящий момент перекрыты три полосы движения, на месте работают спецслужбы.
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