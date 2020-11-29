На МКАД столкнулись шесть автомобилей

Шесть автомобилей столкнулись на 33-км МКАД, передает РЕН.

Уточняется, что авария произошла на пересечении МКАД с Симферопольским шоссе на въезде в Москву.

По данным столичного главка МВД, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящий момент перекрыты три полосы движения, на месте работают спецслужбы.

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