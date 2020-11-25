Открытие движения по мосту на остров Русский отложили на сутки

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, который ранее был закрыт из-за обледенения вант, возобновится не раньше четверга, 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Приморского края.

Как сообщили власти, движение по этому мосту закрыто до 26 ноября.

«Осуществляется паромное сообщение», — говорится в сообщении.

Ранее власти Приморья организовали паромную переправу с острова на время закрытия моста. Всего за 21 и 22 ноября было перевезено 3517 пассажиров и 501 автомобиль. Уточняется, что паром ходит с 7.00 по местному времени и до поздней ночи.

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