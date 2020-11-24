СК возбудил дело после смертельного ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного СК.

Там уточнили, что дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека».

Сотрудниками СК проводят допрос очевидцев, с подозреваемым также проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что в столице на улице Маршала Бирюзова столкнулись два легковых автомобиля. Один из них вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Один человек скончался на месте, еще двое оказались ранены, в том числе один ребенок.

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