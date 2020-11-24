Автомобиль въехал в толпу пешеходов на северо-западе Москвы, есть погибшие

Легковой автомобиль вылетел на тротуар и въехал в толпу пешеходов на северо-западе российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По улице Маршала Бирюзова, 19 столкнулись две машины, в результате внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате аварии оказался ранен один ребенок. Состояние пострадавших в настоящий момент неизвестно.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют все обстоятельства трагедии.