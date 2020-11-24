Китай ограничил движение транспорта в городском уезде на границе с РФ
Власти городского уезда Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия (Китай) ограничили движение транспорта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местного правительства.
В частности, временно ограничивается движение общественного транспорта. Кроме того, приостановлены занятия в детских садах и школах, общественные места закрыты, а массовые мероприятия запрещены. Такие меры вводятся для предотвращения случаев заражения местных жителей.
Сроки ограничений не указываются.
Во Внутренней Монголии в субботу выявили несколько случаев заражения инфекцией в городском уезде Маньчжурия с населением более 172 тысяч человек. Власти решили проверить всех жителей города на наличие COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ВОЗ допускают, что первые заражения COVID-19 произошли от разных носителей
— В ВОЗ допустили версию о нескольких нулевых пациентах с COVID-19
— В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» коронавируса