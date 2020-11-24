Китай ограничил движение транспорта в городском уезде на границе с РФ

Власти городского уезда Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия (Китай) ограничили движение транспорта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местного правительства.

В частности, временно ограничивается движение общественного транспорта. Кроме того, приостановлены занятия в детских садах и школах, общественные места закрыты, а массовые мероприятия запрещены. Такие меры вводятся для предотвращения случаев заражения местных жителей.

Сроки ограничений не указываются.

Во Внутренней Монголии в субботу выявили несколько случаев заражения инфекцией в городском уезде Маньчжурия с населением более 172 тысяч человек. Власти решили проверить всех жителей города на наличие COVID-19.

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