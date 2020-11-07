МВД против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч
Катерина Медведева
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД выступает против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.
«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Глава ведомства отметил, что в новой редакции КоАП порог и величина штрафа останутся прежними.
Колокольцев добавил, что на безопасность дорожного движения в большей степени влияет обустройство автомагистралей.
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