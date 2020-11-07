МВД против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД выступает против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.

«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства отметил, что в новой редакции КоАП порог и величина штрафа останутся прежними.

Колокольцев добавил, что на безопасность дорожного движения в большей степени влияет обустройство автомагистралей.

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