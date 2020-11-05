Грузовик сбил женщину с коляской на востоке Москвы
Катерина Медведева
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На востоке Москвы грузовик сбил женщину с коляской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на Амурской улице в районе дома 19. Грузовик, сдавая назад, сбил маму с коляской.
«Женщина и ребенок пострадали, доставлены в больницу», — уточнил собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.
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