Грузовик сбил женщину с коляской на востоке Москвы

На востоке Москвы грузовик сбил женщину с коляской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Амурской улице в районе дома 19. Грузовик, сдавая назад, сбил маму с коляской.

«Женщина и ребенок пострадали, доставлены в больницу», — уточнил собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

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